Vague de violences après la mort de Nahel : "Chaque vidéo devient un matériau hautement inflammable"

Pour le sociologue Pascal Lardellier, professeur à l'Université de Bourgogne Franche-Comté et spécialiste des médias sociaux, difficile de nier le rôle de ces plateformes dans les mouvements de ces derniers jours. "Les réseaux sociaux constituent la base arrière des rébellions. C’est le lieu où toutes ces actions violentes se préparent. C’est là que les différents groupes - comme on l’avait vu avec les gilets jaunes par le passé – vont échanger et communiquer, et que naît l’étincelle qui va impulser une action. Plus le contenu est liké et partagé, plus les initiateurs vont profiter d’un effet catalyseur", décrypte, auprès de TF1info, le sociologue.