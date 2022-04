Gagnant philanthrope de l'Euromillions : ces autres vainqueurs au grand cœur

C'est finalement sur la protection de l'environnement qu'il a choisi de miser. Le deuxième plus grand gagnant de l'histoire de ce jeu de hasard (sur la première marche du podium au moment de son gain, il en avait été détrôné fin 2021 par une jeune Polynésienne), resté anonyme mais surnommé "Guy" dans les communiqués de la Française des Jeux, indique en effet ce mercredi au Parisien avoir créé il y a déjà un an une fondation dédiée à cette cause, Anyama. "J’ai transmis la majeure partie de mon gain et donnerai progressivement la quasi-totalité", promet cet ancien cadre à la retraite, originaire du sud de la France, qui dit vouloir vivre "dans la discrétion la plus totale".

"On n’a jamais vu une initiative de cette envergure", assure au quotidien Isabelle Cesari. C'est toutefois loin d'être la première fois que des gagnants s'illustrent par leur générosité. La preuve ci-dessous.