Vallée de la Vésubie : opération nettoyage solidaire

Il faut avoir l'œil et identifier les concentrations de polystyrène déposées par les flots jusqu'à 14 mètres de hauteur. Ce sont les restes des plaques isolantes des 480 bâtiments gravement endommagés ou emportés. En un an et demi, déjà une centaine de chantiers solidaires et 27 mille heures de travail pour une association approchée par nos équipes. Et il y en a d'autres, parfois très directement impliquées. C'est une école de patience. Par exemple, nos journalistes ont vu les bénévoles retirer une carapace de branchages, puis brosser le sable pour ne pas endommager leur tronçonneuse. Ensuite, ils ont coupé un tronc pour enfin dégager un sac synthétique.