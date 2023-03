VIDÉO - Vélo : le boom des réparateurs ambulants

Après une carrière dans la marine, la sécurité incendie, puis l'immobilier, Jean-Luc s'est lancé le défi de devenir réparateur ambulant de vélo. Et ça marche. Dix-huit mois après avoir commencé cette nouvelle aventure, il répare cinq à six bicyclettes par jour, et parcourt pas moins de 4000 kilomètres par an. "Ça me permet d'allier non seulement une passion, qui est le vélo, et de faire du sport en même temps que je travaille", se réjouit-il.