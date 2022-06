Le port du casque à vélo, une option qui pourrait bientôt devenir obligatoire

Car aujourd'hui, le port du casque pour les cyclistes de plus de 12 ans reste recommandé et non obligatoire, bien que la question soit régulièrement soulevée. Rien qu'en janvier dernier, une proposition de loi dans ce sens a été présentée au Sénat sans être adoptée. "Il y a plus de plus d'utilisateurs des deux roues. Fatalement, le nombre d'accidents augmente et si on n'est pas protégé, le risque de décès aussi", soutient auprès de TF1info François Bonneau, sénateur de la Charente, qui a défendu cette proposition.

"Je crois qu'il faut responsabiliser et pour responsabiliser, il faut passer par des mesures de sécurisation", maintient le sénateur de l'Union centriste. Pourtant, cette position n'est pas partagée par les militants et les associations défendant les cyclistes. "Ça ne réglera rien du tout", tranche avec force François Fatoux, fondateur de l'association "Vivre à vélo en ville", arguant : "Si vous tombez dans la rue et que vous êtes bousculé par une voiture, casque ou pas casque, vous serez mort".

S'il reconnait que le casque protège dans une pratique sportive, François Fatoux affirme donc que cette mesure ne permettrait pas de réduire les accidents dans un usage quotidien du vélo. Au contraire, cette mesure pourrait même avoir l'effet inverse en faisant chuter le nombre de cyclistes, citant, pour illustrer ce phénomène, le cas de l'Australie. Dans ce pays, l'obligation du port du casque a été rendu obligatoire au début des années 1990. Dans les mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de la mesure, un demi-million de personnes ont cessé de se rendre au travail ou à l’école à vélo.