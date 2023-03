VIDÉO - "Ça nous empoisonne la vie" : à Vence, le ras-le-bol des riverains face au défilé de camions

C'est à un ballet incessant de poids lourds chargés de gravats qu'assiste Matthieu, un habitant de la commune de Vence (Alpes-Maritimes) : "Vous avez l'exemple d'un camion en train de passer", montre-t-il dans la vidéo en tête de cet article. "Voyez comme ça vibre", dit-il, dépité. "Ça nous empoisonne la vie au quotidien. Dès le matin, à 6 heures, c'est invivable." Sur cette voie, 300 camions par jour ont été comptabilisés : "C'est compliqué", dit-il.

Pour protester, les riverains de la commune ont posté des banderoles tout au long du passage des camions. Sur cette route dangereuse sans trottoir, la situation s'est fortement dégradée ces dernières années : "Il y a 25 ans, nous mangions dehors. Aujourd'hui, tout est remballé, on ne vit plus qu'à l'intérieur", témoigne une riveraine en colère. "Ils font trembler les maisons, ils nous réveillent", ajoute un autre riverain. "Ils me réveillent les petits-enfants le mercredi quand ils sont là".