Vendredi 13 : la superstition coûte cher

"Si jamais on peut tomber sur quelqu'un d'un peu superstitieux, dans ce cas-là, il faudrait soit lui changer de chambre, soit lui trouver autre chose donc autant régler le problème tout de suite", explique le gérant d'un hôtel. Même chose dans la plupart des hôpitaux. Et en prenant l'avion ce matin, on a cherché la rangée numéro 13, mais elle n'existe tout simplement pas. Et c'est le cas chez de très nombreuses compagnies aériennes.