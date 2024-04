Vente et location sur Internet : que doit-on déclarer ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Ce jeudi, Ani Basar nous parle des questions relatives à la vente et la location sur Internet.

Bonne nouvelle, vous pouvez vider votre armoire sans être imposable. Vous êtes également exonérés si vous vendez des meubles, de l'électroménager ou encore votre voiture. En revanche, si un seul article dépasse les 5000 euros, il faut déclarer votre vente.

Pour déclarer vos revenus, direction le site impots.gouv.fr. Il faut remplir un formulaire, et ce, rapidement dans le mois de la vente. Sachez que le taux d'imposition n'est pas le même en fonction des articles. Pour les bijoux en or ou les objets d'art par exemple, c'est une taxe forfaitaire entre 6% et 11%.

Si vous vendez vos propres créations, dans ce cas, vous êtes imposable et ce dès le premier centime récolté. Autre cas de figure, si vous faites du covoiturage régulièrement, il n'y a rien à faire si cela concerne vos déplacements personnels et que vous n'en tirez pas de bénéfice.

Si vous louez un appartement ou une chambre chez vous sur une plateforme en ligne, il n'y a rien à déclarer ni à payer en dessous de 760 euros de revenus locatifs par an. Au-dessus, en revanche, vous êtes imposable, c'est le régime du meublé touristique qui est appliqué.