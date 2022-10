Ventes aux enchères : achetez les biens des escrocs !

Ce n’est pas une vente aux enchères comme les autres. Mais, comme toutes les enchères, elles font des heureux. Comme une amatrice de bijoux, qui emporte pour 260 euros une bague en diamant. Ou comme un féru de bolide qui s’offre une Corvette, adjugée pour 21 000 euros. Et si les prix défient toute concurrence et attirent les amateurs, c’est parce que ces diamants, ces pièces d’or, ces montres et autres objets de luxe ont été saisis ou confisqués par la justice à des délinquants.