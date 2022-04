Ventes : pourquoi le Rafale s'envole

Son parcours est une épopée. L'histoire d'un mal aimé qui a été catalogué d'invendable qui, aujourd'hui, s'arrache. Au départ, le supersonique est surtout en avance sur son temps. Serge Dassault escorte un pilote d'essai jusqu'à un prototype. Nous sommes le 4 juillet 1986, pour la toute première fois, le Rafale s'envole. Près de 50 minutes plus tard, c'est un triomphe. Impossible d'imaginer à quel point le Rafale cumulera les retards, les problèmes financiers et l'échec commerciaux. Voilà ce qui change son destin, on le découvre enfin en action, au combat en Afghanistan.