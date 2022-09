Vétustes et énergivores : comment rouvrir les piscines ?

La piscine la plus proche est à 12 km et n'a plus de créneaux pour accueillir des cours de natation. Cette situation aurait-elle pu être évitée ? Pour les piscines, la crise énergétique est un coup de grâce. Le Covid avait déjà fait chuter leur recette de 60 %. Alors, en plus des piscines fermées depuis des années, trop chères à entretenir, cet été, en pleine canicule, les fermetures se sont enchaînées dans tout le pays. Et Avignon, une ville du sud-est, a particulièrement fait parler d'elle. La commune a temporairement fermé quatre de ses cinq piscines municipales.