VIDÉO - "C'est infernal !" : la colère de villageois opposés au projet d'extension d’une méga-scierie en Corrèze

Son ambition est de devenir la plus grande scierie de France. Mais pour cela, des expropriations sont nécessaires. Or, les propriétaires des terrains concernés s’y opposent farouchement, tout comme les riverains des communes voisines, qui dénoncent un passage en force. Une équipe du 13H de TF1 s’est rendue en Corrèze, à Egletons et à Moustier-Ventadour pour rencontrer les opposants au projet.

Parmi ses détracteurs, une dame de 84 ans, Jacqueline Monjanel, qui habite la commune de Moustier-Ventadour et dont la maison se situe à quelques mètres seulement du complexe industriel. "Ce qui fait le plus de bruit, c’est l’écorcheuse. C’est infernal ! En plus, il y a la poussière, les odeurs, parce qu’ils traitent le bois. C’est devenu invivable", raconte, excédée, l’octogénaire, dans la vidéo en tête de cet article.