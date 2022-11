SEPT À HUIT - "On avait l'impression qu'elle rajeunissait" : elle raconte son périple avec sa grand-mère centenaire

Le périple rapproche aussi les deux femmes. Par le passé, leurs relations ont pourtant été tendues. "C'est la vieille moche qui vient me chercher", avait lâché la grand-mère quand sa petite-fille s'était présentée pour la récupérer. "Pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, ma vie d'adulte, on est passé à côté l'une de l'autre. Et au fur et à mesure, on a tissé quelque chose de génial", se réjouit Fiona Lauriol. "Elle avait perdu la tendresse, je lui ai réappris à aimer et on s'est apprivoisées."

Ce road-trip insolite fascine aussi ceux qui croisent le chemin des deux voyageuses. "Cela donnait des perspectives incroyables aux gens : on peut encore voyager à cet âge-là, c'est encore magnifique. (...) À 102 ou 103 ans, on peut encore découvrir plein de choses", explique-t-elle. Fiona Lauriol, elle-même, ressort transformée de ce périple : "Elle m'a ouvert les yeux sur le monde de la vieillesse, m'a appris que l'on pouvait vivre, croquer la vie jusqu'au bout, et qu'il n'y avait pas de date de péremption. Elle m'a fait aimer la vieillesse, tout simplement".