Vies souterraines : ils habitent dans des tunnels de Las Vegas

DOCUMENT – On les appelle le peuple taupe. Ils vivent hors de portée des lumières des casinos et des palaces de Las Vegas. Nous vous emmenons dans un monde parallèle, où des SDF squattent les tunnels.

Las Vegas est la ville de la démesure, du vice et de l’argent roi. Chaque année, 55 millions de visiteurs viennent dépenser plus de 42 milliards d’euros dans ses hôtels, ses restaurants et ses casinos. Mais sous les lumières du Strip, le boulevard qui traverse Vegas, il existe un monde parallèle où de plus en plus de SDF survivent en grappillant les miettes de ce temple de la consommation.

Las Vegas fait face à un fléau qui ravage les États-Unis, les opioïdes, des drogues de synthèse à bas prix, très puissantes et addictives. Elles ont tué plus de 106 000 personnes l’an dernier dans le pays. C’est une descente aux enfers pour des centaines de toxicomanes qui ont tout perdu.

Trois ou quatre fois par an, des pluies diluviennes s’abattent sur Las Vegas. En quelques minutes, les tunnels se transforment en torrents. Les sans-abris qui ne sont pas sortis à temps se font emporter et peuvent se noyer. Ce soir-là, ils seront environ 1 500 à dormir dans l'obscurité des tunnels sous les lumières de Las Vegas.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.