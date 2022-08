Villages touristiques : les fontaines à l'arrêt

Après 20 minutes de marche, c'est la stupeur pour cette habituée. "J'étais là le 26 juin, l'eau était au niveau de la pierre et là, il n'y a plus rien du tout", s'étonne-t-elle. Faute de précipitation, la source est aujourd'hui au plus bas. Dans le village, le débit de la Sorgue atteint lui aussi, un seuil critique et l'inquiétude grandit pour les habitants d'une région, en général plutôt épargnée par le manque d'eau.