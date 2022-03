Vingt-quatre réacteurs à l'arrêt : les grands travaux du nucléaire

D'abord, à cause de travaux de maintenance, plus nombreux que d'habitude à cause des confinements. À Chinon, dans les salles des machines du réacteur numéro 4, deux mois d'arrêt sont nécessaires entre autres pour remplacer l'enveloppe thermique de cette espèce d'énorme couvercle de cocotte-minute géante. Une opération qui n'a lieu qu'une fois tous les dix ans. Pour cela, 40 personnes sont mobilisées six jours sur sept, 24 heures sur 24.