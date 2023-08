REPORTAGE - Violences conjugales : les résultats prometteurs d'un centre anti-récidive unique en France

C'est le premier centre de ce genre à avoir ouvert ses portes en France. À Lille, une structure spécialisée, chapeautée par le Service de Contrôle Juridique et d’Enquête (SCJE) lui-même aidé par le bailleur social Lille Métropole Habitat, héberge et accompagne les auteurs de violences conjugales en attente du jugement et sous le coup d'une éviction de domicile.

Le principe : éloigner les conjoints violents de leurs victimes en les relogeant, tout en assurant sur place un suivi psychologique et social pour éviter la récidive. "L'idée, c'est de lever tous les freins qui peuvent entourer les questions du comportement violent pour pouvoir se concentrer sur les problématiques de comportement, de violence, de difficultés conjugales", explique dans le reportage en tête de cet article Pauline Beautour, contrôleuse judiciaire, coordinatrice du centre d'accompagnement personnalisé (Nord).