Violences contre les élus : les mesures de protection des maires en France sont-elles suffisantes ?

Sa démission a créé un électrochoc. Le maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique, a relancé le débat autour de la sécurité des élus après avoir annoncé sa démission. Yannick Morez, maire divers droite de la commune de Loire-Atlantique, avait vu sa maison être incendiée par des militants d'extrême droite en raison de son soutien à un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada). Lors de son audition au Sénat, celui qui bénéficiait pourtant d'une "protection spécifique", a dénoncé un "manque de soutien de l'État" face aux tensions qui allaient crescendo dans sa commune.

"Face au projet de transfert du Cada, voulu par l'État, je me suis senti démuni, isolé et laissé sans aide", a témoigné Yannick Morez. Face à la situation, le gouvernement a annoncé le lancement d'un centre "d'analyse et de lutte contre les violences faites aux élus" et la création d'un réseau de 3400 référentes dédiés dans les commissariats et les gendarmeries.