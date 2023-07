VIDÉO - Violences urbaines : comment sauver les soldes d'été ?

Après un peu plus d'une semaine de soldes, Georgina Pegeot, gérante de la boutique La Klasse à Compiègne (Oise), fait le bilan. Elle craint que les chiffres du week-end dernier soient catastrophiques. "Le premier samedi des soldes de l’année dernière, j’avais fait 2300 euros. Cette année, j'ai fait à peine 1100 euros", nous confie-t-elle inquiète. Une recette divisée par deux à cause de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat et aussi liée à une baisse de fréquentation marquée par les violences urbaines.

En effet, Compiègne n'a pas été épargnée par les violences. Ces concessions automobiles (dans la vidéo en tête de cet article) en portent encore les stigmates. La ville avait d'ailleurs décrété un couvre-feu, mais n'avait pas annulé ses animations dans le centre, pour convaincre les clients de profiter des soldes. "L'objectif, c'était de dire 'venez, venez en centre-ville. N'ayez pas peur, on est là'", nous explique Claudine Grehan, conseillère municipale LR, déléguée au commerce du centre-ville.