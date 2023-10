Violences urbaines : fermeté pour les délinquants et leurs parents

Enfin, le gouvernement veut déployer des forces d'action républicaine dans les quartiers en difficulté, composé de policiers, de magistrats et d'acteurs sociaux. Elles seront notamment envoyées à Valence et à Maubeuge d'ici la fin de cette année 2023. Une initiative intéressante pour Anne Vignot, maire (EELV) de Besançon (Doubs), ville également sélectionnée pour l'expérimentation.

"On est déjà dans l'action, qui derrière il y a un autre plan d'action soutenu par l'état pendant six mois pour voir si on arrive à travailler autrement, c'est très bien", réagit-elle dans le reportage en tête de cet article.