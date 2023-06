Violents orages à Marseille : une quinzaine de plages interdites à la baignade pour un risque de pollution

C'est la conséquence des forts orages accompagnés de grêle qui se sont abattus sur la cité phocéenne mercredi 14 juin en début de soirée. Quinze plages de Marseille ont été fermées jusqu’à "nouvel ordre" à la suite de ces intempéries et sont interdites à la baignade, a indiqué la Ville sur Twitter. "Des analyses de la qualité des eaux de baignade sont réalisées quotidiennement par les services de la Ville de Marseille afin d’informer les Marseillaises et les Marseillais de façon transparente et en temps réel", précise la municipalité alors que les pluies entrainent sur leur passage déchets et bactéries le long des rues, avant d’atterrir dans la mer Méditerranée.