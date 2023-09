Visite Airbus à Toulouse : un petit goût de voyage pour les passionnés de l'aéronautique

Êtes-vous passionnés de voyages et d'avions ? Grâce notamment à Airbus, le monde mystérieux de l'aéronautique s'ouvre aux touristes. À Toulouse, le groupe accueille 100.000 visiteurs chaque année. L'occasion de percer les secrets de ce métier, mais aussi de découvrir des appareils en construction ainsi que l'intérieur des avions. Un petit goût de voyage que l'on peut s'offrir à quinze euros en moyenne dans la capitale européenne de l'aéronautique.



