VIDÉO - Vitriers, serruriers… Ces professionnels sous l'eau après les violences urbaines

En conséquence, Thomas Allini, serrurier de la société APF, est sollicité en permanence mais malheureusement, il n'a pas de places pour tout le monde. Entre deux rendez-vous, il intervient dans une épicerie, prise pour cible par les émeutiers samedi 1er juillet. Rideaux, vitrines, serrures… Tout est à réparer comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article. Vu que cela prend du temps, il est obligé de faire des heures supplémentaires. "On est amené à faire quelques heures en plus le soir. On commence un petit plus tôt le matin. On sait que c'est que sur une courte période", nous explique Thomas Allini. Son carnet de commandes est bien rempli pour les prochains.

Olivier Dumaine, menuisier chez Dumaine miroiterie & menuiserie aluminium, a deux fois plus de clients ces derniers jours. La plupart appellent pour faire poser des panneaux de bois afin de protéger leurs enseignes. "Il y a la moitié de notre travail au moins. Ce n'est pas notre métier usuel de faire ça en ce moment. On verra bien après", confie le menuisier.