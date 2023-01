VIDÉO - Vœux 2023 : pour la nouvelle année, que peut-on se souhaiter ?

Quitter sa boutique pour voyager, voilà la bonne résolution de cette vendeuse de souvenirs, rencontrée par notre équipe dans le quartier de Montmartre. "Aller au Brésil, à Rio. Et emmener ma maman en Martinique. Et j'aimerais faire ça avant 2024..." sourit la jeune femme, en ajoutant que c'est justement pour ça qu'elle travaille tous les jours, y compris pendant les fêtes.

Un vœu qui tient de la bonne résolution. Comme gâter ses proches, leur faire plaisir, se reprendre en main, ou faire des projets. "Peut-être moins dépenser", envisage une pâtissière, "et mettre un peu plus de côté pour faire profiter ma famille et mes amis".