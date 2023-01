Vœux 2023 : quand et comment souhaiter la nouvelle année ?

Coup de fil, lettre, sms, mail… Tout est permis. Ou presque. "Il faut simplement savoir que la voie postale paraîtra plus formelle et valorisée que le SMS", plus familier, fait valoir Sébastien Talon, qui pour sa part a largement recours au courrier pour adresser ses vœux, voire au mail dans le cadre professionnel. La règle est simple : "Plus la personne est importante, plus on privilégiera la dimension postale, et donc écrite, manuscrite. Une carte avec un message préimprimé ne suffit pas."