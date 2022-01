VIDÉO - Les vols dans les cimetières, un phénomène en recrudescence

Partout en France, ces vols sont de plus en plus nombreux. Rien que dans cette ville du Nord, 140 ont été constatés depuis le mois dernier. Croix de bronze, statuettes ou pots de fleurs, tout semble intéresser les voleurs. Et il est bien difficile de connaitre leurs motivations, leur mode opératoire, ou encore, de les arrêter.

"On ne sait pas à quelle heure ça se passe. Très probablement après la fermeture, et en ce moment, les cimetières ferment à 17 heures", regrette Maryvonne Girard, première adjointe au maire de cette ville du Nord et déléguée à la sécurité. "On va voir pour installer des caméras, mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Après, il faut les autorisations nécessaires ", ajoute-t-elle.