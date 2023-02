Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mercredi 8 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce mercredi 8 février, la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Londres avant de se rendre dans la soirée à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Au lendemain d'une journée de mobilisation moins suivie que celle du 19 et 31 janvier, les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une nouvelle. En Turquie et en Syrie, le terrible séisme qui a fait plus de 11.000 morts, les sauveteurs parviennent encore à sortir des survivants des décombres.

Pendant ce temps-là, TotalEnergies a annoncé un bénéfice net de 20,5 milliards de dollars pour l'année 2022, soit le plus haut bénéfice jamais réalisé par l'entreprise française. Une information plus légère est à relever ce mercredi : accusée d'être responsable de l'absence d'une seconde date pour le concert de Beyoncé au Stade de France, Valérie Pécresse a contre-attaqué en mettant en cause la société de production du spectacle.

▶️ Après Londres, Paris ce mercredi soir : pourquoi Zelensky rend-il visite à ses alliés européens ?

Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky n'a (presque) jamais quitté son pays. Après les États-Unis en décembre dernier, le président ukrainien s'est rendu ce mercredi à Londres et rencontre Emmanuel Macron et Olaf Scholz à Paris ce soir. On vous explique les raisons de cette tournée diplomatique inattendue.

▶️ Une 5e journée de grèves et de manifestations prévue jeudi 16 février contre la réforme des retraites

Cinquième round la semaine prochaine. Avant même la manifestation de samedi, Les huit principaux syndicats annoncent qu’une nouvelle journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites aura lieu jeudi 16 février.

▶️ VIDÉO - Turquie et Syrie : de nouveaux sauvetages miraculeux au cœur du chaos

Plus de 48 heures après l'effroyable séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, l'ampleur des dégâts reste sidérante. Les secours sont engagés dans une course contre-la-montre pour retrouver des survivants dans les décombres. Au fil des heures, l'espoir s'étiole, mais les sauvetages miraculeux se poursuivent. Des images à voir dans le sujet du 13H de ce mercredi.

▶️ 20,5 milliards de dollars en 2022 : TotalEnergies enregistre le meilleur bénéfice de son histoire

TotalEnergies a dégagé un bénéfice net annuel de 20,5 milliards de dollars (19 milliards d'euros), après 16 milliards en 2021, son record précédent. C'est le plus haut bénéfice jamais réalisé par la major française et l'un des meilleurs de l'histoire du CAC40. Dans la foulée, TotalEnergies s'est dit "prêt à envisager" de nouvelles ristournes sur le prix des carburants à la pompe, proposition accueillie "favorablement" par le porte-parole du gouvernement.

▶️ Valérie Pécresse se défend d’avoir privé Paris d'un 2e concert de Beyoncé

Ce mercredi, la présidente de la région Ile-de-France a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour s’adresser "à tous les fans" de la chanteuse américaine. L’occasion pour elle de remettre les pendules à l'heure et de répondre à ceux qui la jugent responsable de l’absence d’une deuxième date au Stade de France de la star au printemps.