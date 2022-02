Volonté : l'agent d'entretien devenu médecin

Et c’est comme agent d'entretien qu’il a découvert l’hôpital. Comme brancardier ensuite, il s’est familiarisé avec la pression artérielle. Comme infirmier, il a appris à prendre soin. Puis onze années de médecine plus tard, le voici, à 48 ans, médecin-anesthésiste en soins intensifs à l’hôpital de Tournai, en Belgique. En tout, 17 années d’études et beaucoup de respect chez ses internes.