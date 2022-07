Vols annulés : les voyageurs en colère

Dans le hall de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, la foule des jours de grand départ. Et entre avis de retard et annulations, la colère monte parmi les voyageurs. "On les appelle et on met déjà une heure pour les avoir. Ils ont dit qu'ils vont rappeler, mais ils ne le font pas. C'est un joyeux bordel", se plaint l'un d'entre eux.