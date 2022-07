Votre carte d'identité bientôt dans votre smartphone

Votre carte d'identité directement dans votre smartphone, pensez-vous que ça doit une bonne ou une mauvaise idée ? Certains pensent que c'est une bonne idée, et d'autres non. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie, rassurez-vous, cette carte d'identité électronique ne prendra pas la place de votre carte plastifiée classique. Elle ne permettra ni de voyager ni de prouver votre identité lors d'un contrôle de police. Son réel objectif est de simplifier et sécuriser certaines de vos démarches administratives.