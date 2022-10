Votre secret pour garder le sourire

Ces deux hommes travaillent en famille. Le papa est souriant, mais pas le fiston. Une certitude, le sourire est contagieux. Si vous souriez, on vous sourira. C’est l’effet miroir. "Ce qui me fait sourire, c’est quand les autres sourient. C’est le bonheur des gens", affirme cette jeune demoiselle. Vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire pour parsemer votre chemin de ces éclats de bonheur imprévisibles. En plus, bonne nouvelle, le sourire est gratuit et aucune pénurie n’est à prévoir.