Que ce soit en famille, entre amis ou au travail, sait-on encore débattre ? Aujourd'hui, les opinions s'affrontent plus qu'elles ne se confrontent, notamment avec le boom des réseaux sociaux dans nos vies. Comment débattre sereinement ? Les conseils de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

"Parler est un besoin, écouter est un art", écrivait Goethe. Alors que l’atmosphère est de plus en plus électrique depuis la dissolution de l’Assemblée nationale et que les discussions sont de plus en plus enflammées, on se demande s’il est encore possible de débattre de manière sereine, sans cris, sans invectives et avec respect. Comment s’écouter pour mieux se parler ? Réponse de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le débat, un spectacle

Débattre, c’est l’acte de discuter une question ou un problème en examinant tous les aspects contradictoires. Si l’on s’en tient à la définition du Larousse, tous les experts et les observateurs s’accordent à dire que non, en France, on ne sait plus débattre. Cela signifie que l’on a perdu cette capacité à écouter les arguments de l’autre avant d’exposer soi-même les siens, si bien que les opinions s’affrontent plus qu’elles ne se confrontent. Et s’il faut désigner un coupable à cette perte d'habileté, il faut regarder du côté des réseaux sociaux. Pour Bertrand Périer, avocat : "Le fonctionnement même des réseaux sociaux est incompatible avec les règles du débat. Un débat, c’est prendre le temps, écouter, être dans la nuance et dans le respect de la parole de l’autre. Or, c’est tout ce que l’on n’a pas sur les réseaux sociaux où règne l’invective, les punchlines. Le débat n’est pas une discussion, mais un spectacle".

Avec ces réseaux sociaux, on a pris l’habitude de s’abonner à des comptes qui partagent les mêmes opinions et avec qui on est d’accord. Lorsque, dans notre fil, apparaît un message d’une personne avec qui on n’est pas d’accord, on lui rentre dedans, sans aucune nuance. Avec le temps, on s’est habitué à cette manière de discuter et elle se transpose dans la vraie vie, avec ses amis ou sa famille. Le risque ? Se hurler dessus ou fuir le débat, voire ne plus oser donner son avis.

Les conseils pour débattre sereinement

Un débat n’aboutit pas forcément à un consensus et c’est normal. En revanche, il est important que chacun puisse s’exprimer, exposer son point de vue et ses arguments. Aussi, pour un débat animé, mais serein, il existe quelques conseils à appliquer, théorisé notamment par le psychologue américain Carl Rogers. Pour pouvoir débattre, il faut pratiquer l’écoute active, c’est-à-dire écouter l’argument, l’accepter et on se concentre sur la parole de l’autre. Il conseille également de ne pas réagir de manière émotionnelle et attendre avant de répondre. Traduction : tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Enfin, il est important de ne pas faire du débat une affaire personnelle et de rester humble.