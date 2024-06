Utiliser ou non des cahiers de vacances est une question qui revient chaque année. Pour certains, c'est un calvaire, pour d'autres, c'est un petit plaisir. Tous les parents ont leurs avis sur ce sujet. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller passe en revue les arguments des deux partisans des deux parties.

Les grandes vacances arrivent à grands pas et pour les parents, elles s’accompagnent d’une question : faut-il embarquer des cahiers de vacances dans les valises ? Deux écoles s’opposent. D’une part, les parents qui l’imposent à leurs têtes blondes et de l’autre, ceux qui considèrent que c’est une plaie à éviter. Alors pour ou contre le cahier de vacances ? Réponse de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un succès qui ne faiblit pas

Pour certains parents, le cahier de vacances est une bonne manière de réviser, revoir les bases, combler d’éventuelles lacunes, approfondir les connaissances à condition de travailler avec au moins une heure par jour. Beaucoup de parents semblent partager cette opinion, car les cahiers de vacances ont toujours la cote. En effet, chaque année, il s’en vend environ 4,8 millions pour un prix moyen de six euros.

Qu’est-ce qui explique ce succès qui ne faiblit pas ? Tout d’abord, on en trouve absolument partout. Que ce soit dans les librairies, les grandes surfaces, et même dans les bureaux de tabac. Il y en a pour tous les âges, même pour les enfants de maternelles. Et les éditeurs rivalisent d’imagination pour séduire les parents, mais aussi capter l’attention des enfants en proposant des cahiers de vacances mettant en scène des super-héros ou leurs personnages de dessins animés préférés. Pour les plus grands, le cahier de vacances se présente sous différentes formes aussi : énigmes, jeux, romans à clé. Le but ? Garder le côté ludique.

Une nouvelle vision du travail

En revanche, pour d’autres parents, les vacances, c’est surtout pour s’amuser et se reposer après une année particulièrement chargée pour les enfants. Si les deux arguments se valent, les pédopsychiatres ont une manière très simple de mettre fin au débat. Si les enfants sont en retard, le cahier s’impose. En revanche, si tout va bien niveau scolaire, il n’est pas nécessaire. Mikaël Guetta, pédopsychiatre, développe : "Les cahiers de vacances sont très utiles pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, car le fait de travailler pendant les vacances peut leur permettre de découvrir à la fois, une nouvelle vision du travail avec plus de temps, mais aussi de rattraper une partie du retard accumulé durant l’année".

Pour aider son enfant à réviser et à travailler, tout en s’amusant, il existe également d’autres possibilités : lire, faire de jeux de société, aller au musée, écrire des cartes postales pour les copains et copines, cuisiner de manière ludique, notamment en travaillant sur les proportions. Et s’il y a une chose à garder en tête : toujours faire preuve de pédagogie, c’est ainsi que l’enfant retiendra plus facilement ses leçons.