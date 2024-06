Beaucoup de Français sont en train d'organiser leurs vacances, notamment les jeunes couples. Pour ces idylles naissantes, les premières vacances sont un véritable crash test. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller a recueilli des témoignages des premières vacances à deux.

Les grandes vacances arrivent à grands pas et pour les couples, voire les jeunes couples qui viennent tout juste de se former, c’est le baptême du feu, surtout s’il s’agit des premières vacances. Ça passe ou ça casse. Littéralement. Benjamin Muller nous raconte les vacances "crash test" des couples naissants dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Parfois, ça casse…

Pour Mathieu, 37 ans, les choses se sont très mal passées. "On était parti pour deux semaines pour nos premières vacances à Barcelone", témoigne-t-il. "Le rêve, l’idéal, l’idylle. Et rien ne s’est passé comme prévu. On ne s’entendait pas sur les choix, on ne s’accordait pas sur les choses à faire et on a subi notre voyage. Ça a sonné le glas de notre couple naissant". Valérie, 35 ans, a aussi eu le droit à ses "vacances cata". "C’était, il y a, à peu près, 14 ans. J’étais partie dans la région de Toulouse. On était hébergé par une personne de sa famille. La situation s’est un peu envenimée et le lendemain, il m’a dit ‘je ne t’aime plus’, il faut que tu rentres chez toi’". Elle poursuit "j’ai fait 500 km pour rentrer et j’avoue que je n’ai pas aimé Toulouse pendant un certain moment".

Grasse matinée et farniente vs visites et randonnées

Pour les psychologues, les premières vacances pour un jeune couple sont une sorte de "test de compatibilité". Durant cette courte période, le ménage est confronté à tous les sujets : le confort, le rythme, l’argent, la sexualité et les sorties. La majeure partie des discussions, en vacances, consiste à faire un choix qui correspond à nos goûts, mais aussi à ceux du nouvel amoureux ou de la nouvelle amoureuse. De ce fait, on se confronte très rapidement à des envies et à des styles de vie différents. On se rend compte alors très rapidement que grasse matinée/farniente et randonnées/musée ne sont pas compatibles.

En vacances, on montre tout ?

Selon une étude réalisée par Korn Ferry, sans aller jusqu’à la rupture, un couple sur deux s’est déjà disputé en vacances à cause du travail. Pour un couple déjà bien établi, c'est, en effet, source de tension, mais pour un jeune couple, c’est pire. Aussi, il est préférable de déconnecter du boulot, si ce sont les premières vacances en amoureux.

C’est aussi pendant cette période que l’on découvre l’autre au quotidien, avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Or, selon un sondage Ifop réalisé en 2023, les femmes en font toujours beaucoup plus que les hommes en vacances et elles terminent, cette période, moins reposées. Pour les jeunes couples, les premières vacances sont donc l’occasion de savoir si l’autre participe à la vie du foyer, sait cohabiter ou pas. Plus qu’un défi donc, c’est une vraie véritable épreuve de vérité.