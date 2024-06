Les résultats des élections européennes ont créé un tremblement de terre en France et provoquer la dissolution de l'Assemblée nationale. La crise politique est le sujet de toutes les discussions dans la bouche des Français. Qu'en est-il dans les couples ? Peut-on être amoureux d'une personne qui n'appartient pas à son bord politique ? Réponse de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Peut-on s'aimer sans partager les mêmes convictions politiques ? Peut-être que dimanche dernier, lors des élections européennes, monsieur a voté François-Xavier Bellamy et madame a préféré Raphaël Glucksmann ? Ambiance. Les désaccords politiques, sont-ils un tue l'amour ? Peut-on être heureux si l'on vote à l'opposé de son compagnon ou de son amoureuse ? Benjamin Muller s'est intéressé aux couples qui sont des opposés politiques dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La cohabitation politique dans le couple

Florian et Aliénor sont dans ce cas de figure. "Dans notre couple, on est opposé, on vote différemment, on se respecte, mais on n'en parle pas. Et ça ne m'empêchera pas de l'aimer", confie le couple. Ils ne sont pas les seuls à être en couple dans une "cohabitation politique". D'ailleurs, parmi les couples célèbres aux opinions politiques divergentes, on retrouve Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. L'ancien mannequin et chanteuse était ouvertement à gauche lorsqu'ils se sont rencontrés. Dans un sondage réalisé par Meetic/Opinion Way en 2012, 66 % des Français estimaient qu’ils n'étaient pas gênés de vivre avec une personne aux convictions politiques opposées. Cependant, plus les années passent, plus la tendance est au "qui se ressemble s'assemble". En 1978, 48 % des couples ne votaient pas de la même manière, aujourd'hui, c'est 25 %.

Faut-il parler politique avec l'autre ?

Si certains couples font le choix de ne pas aborder les questions politiques dans leur discussion, les psychologues estiment que ce ne sont pas tant les opinions politiques qui importent, mais les valeurs. Pour Caroline Kruse, thérapeute de couple, "si les querelles sont trop fréquentes, trop violentes, trop répétitives, cela signifie qu'autre chose se cache derrière ces querelles dites d'ordres politiques, autre chose que le couple ne peut ou ne veut pas aborder. Il faut chercher à comprendre".

Interrogée par Le Figaro Madame, Pierre Zaoui, philosophe et maître de conférences à l'université de Paris, estime qu'un couple vivant "un couple vivant, c'est-à-dire un couple qui n'est ni en guerre perpétuelle ni en fusion silencieuse, l'est parce qu'il est capable de se parler, et de se parler de lui-même sans jamais trop craindre les incompréhensions et les malentendus. À l'opposé, le couple en crise, c'est toujours le couple qui ne sait plus se parler du tout, qui ne bavarde même pas". Pour les psychologues, les divergences politiques permettent aussi de s'enrichir. "Cela n'empêche pas de garder son individualité. On peut garder une zone personnelle en plus d'une zone commune", ajoute Caroline Kruse dans les colonnes de Figaro Madame. Parfois, cela peut même ajouter du piquant dans la relation ! Et si cela débouche sur une dispute occasionnelle, il faut se rappeler que c'est normal et sain dans un couple... à condition que ces querelles ne soient pas récurrentes ou violentes.