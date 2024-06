La génération sandwich désigne les quadragénaires ou quinquagénaires pris entre leurs jeunes enfants et leurs parents vieillissants. Submergés par les obligations familiales, ces actifs consacrent leur temps à aider leurs proches, au détriment de leur santé mentale. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller décrypte cette double charge mentale qui pèse de plus en plus lourd sur les épaules des aidants.

On a souvent dit que c’est autour de 55 ans que nous sommes le plus heureux. À cet âge-là, logiquement, les enfants sont grands, ils ont pris leur envol. Financièrement, les voyants sont au vert et on arrive à être encore actif et en forme. Ce n’est plus tout à fait vrai aujourd’hui. Les explications de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

"Génération sandwich" : génération surbookée

Lorsqu’on parle de "génération sandwich", on décrit cette tranche de vie durant laquelle les parents sont coincés entre des enfants encore petits et leurs propres parents de plus en plus dépendants. Cela s’explique par le fait que les Français font des enfants de plus en plus tard et que la génération au-dessus d’eux souffre de plus en plus de maladies. Résultat, une double charge mentale pèse sur cette génération dite sandwich.

S’occuper à la fois des parents vieillissants et des enfants peut être très lourd à porter pour les adultes entre 40 et 55 ans. "Ça implique d’être un support administratif, un support logistique, un support moral, c’est une double charge mentale et une double organisation parce qu’on s’occupe des parents et des enfants et il faut s’assurer que tout ce petit monde va bien au quotidien. Ce n’est pas facile tous les jours", témoigne Stéphanie, 40 ans. Submergés par les responsabilités familiales, professionnels, médicales, les adultes de la génération sandwich, ont tendance à faire passer le besoin des autres avant le leur. Une course effrénée qui peut mener jusqu’à l’épuisement total et le burn-out.

L’importance de garder du temps pour soi

Pourtant, "la génération sandwich doit se prémunir", explique le sociologue Serge Guérin. "Elle doit se protéger pour assurer son rôle le plus longtemps possible. Elle doit savoir dire stop à un certain moment, penser à elle, expliquer à ses parents, à ses grands-parents, à ses enfants ou à ses petits-enfants, qu’elle a aussi besoin de garder du temps pour elle".

Pour se protéger et se délester du poids de cette double charge mentale, il faut apprendre à déléguer les taches. Privilégier par exemple la livraison à domicile pour se décharger de la corvée des courses. Il ne faut pas hésiter aussi à solliciter les associations ou les entreprises d’aides à domicile. Il est important de s’autoriser à dire non. Pour les grands-parents dépendants ou affaiblis par la maladie, il est possible de contacter des organismes ou des associations chargées de former et d’accompagner les "proches aidants". Enfin, il est primordial de se garder du temps pour soi (faire du sport, aller au cinéma, jardiner…) afin de préserver sa santé mentale.