L'expression Nold est la contraction des mots Never et Old, et signifie "Jamais vieux". Il englobe une génération comprise entre 45 et 65 ans, celle qui ne veut pas être étiquetée comme senior. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller nous parle de cette génération qui "a toujours 30 ans".

S’il y a une chanson qui pourrait servir de bande originale à la génération Nold, c’est bien "Forever Young" d’Alphaville. NOLD, c’est la contraction de deux mots anglais "Never" et "Old". Littéralement, cela se traduit par "jamais vieux". Cette génération qui englobe les 45-65 ans, refuse l’étiquette à la connotation parfois négative de "senior" et concerne environ 17 millions. Benjamin Muller décrypte l’état d’esprit de cette tranche d’âge trop vieille pour être jeune et trop jeune pour être vieille dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment savoir si on est un Nold ?

Anne Thévenet-Abitbol est l’une des femmes à l’origine de l’expression Nold. Elle estimait "qu’il y avait toute une génération invisible à laquelle personne ne s’adresse et qui ne se retrouve ni chez les jeunes et qu’on a tendance à taxer de vieux, ce qui est rarement un compliment ou de seniors". Or, la directrice Prospective et Nouveaux Concepts chez Danone, ne veut pas être une génération "nommée par défaut, mais par choix".

D’après un sondage réalisé par Harris interactive, trois quarts des Français de plus de 30 ans déclarent se sentir plus jeunes que leur âge biologique. C’est ainsi que l’on peut caractériser les Nold qui considèrent que 50 ans, c’est avoir 20 ans avec 30 ans d’expérience ! Marc a 56 ans "sur sa carte d’identité". "Dans la tête, ce sont plutôt 25", témoigne-t-il. "Tout ça, c’est grâce à mes enfants. Je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et ça me permet de rester jeune, d’être au courant des dernières tendances, notamment musicales. Parfois, je connais des chansons avant mes enfants".

Les NOLD ou la question de l’acceptation de soi

Plutôt que de se laisser accabler par le poids des années, les Nold acceptent le temps qui passe et sont de ce fait, à la tête d’un mouvement positif. Un état d'esprit qui tranche avec les générations précédentes qui cachaient leurs âges ou estimaient que parler de l’âge était un tabou. L’expression Nold est donc un signe du changement, une quête de réassurance, mais surtout une posture philosophique. Pour le sociologue Ronan Chastellier, maître de conférences à l'Institut d'Études Politiques de Paris, les Nold sont "emplis d’une sagesse ludique". Il déclare à France Info qu’ils "ne sont pas échoués sur les rives du temps" et "ne sont pas dans une course à l’ego" et "ils vivent à fond le présent sans oublier les bons moments du passé".