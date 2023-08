VIDÉO - Voyager avec 300 euros en poche : seconde étape de notre défi de l'été à Ax-les-Thermes

Après une heure de route, changement de voiture et de pilote. Lionel va lui aussi à Ax-les-Thermes et donne quelques conseils : "C'est super pour faire des randonnées. Il y a des thermes, il y a Andorre qui est à une demi-heure", explique-t-il dans le reportage en tête de ce papier. Arrivées à Ax, les journalistes découvrent ses ruelles et ses commerces.

Une épicerie retient leur attention. Elles en profitent pour acheter, pour le pique-nique, du fromage à 9,86 euros, une baguette à 1,20 euro et une boisson, soit un total de 6 euros par personne. C'est imbattable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.