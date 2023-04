VIDÉO - William Théviot joue du piano pour faire entendre la cause des autistes

Ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Six mois plus tôt, en juin 2022, William avait approché la ministre alors en déplacement à Bordeaux. Une rencontre, brève, durant laquelle il avait pu lui remettre ses coordonnées. Depuis plusieurs années, le pianiste n'a de cesse d'aller à la rencontre des autres, pour déconstruire les idées reçues sur le handicap.

D'autant que William n'a pas été diagnostiqué avant d'atteindre 19 ans. Il a donc grandi sans savoir que sa différence portait un nom. À la fois hypersensible et embarrassé dans sa relation aux autres, des bancs de l'école jusqu'à ceux du Conservatoire. "Quand il était tout petit, tout me paraissait facile pour lui, parce qu'il était très heureux. Mais par la suite, il prenait de plus en plus conscience qu'il était mis à part, mis de côté. Il avait déjà trop de connaissances, il ne pouvait pas les partager avec les autres", se souvient Aldjia Théviot, la mère de William.

Un chemin de solitude que d'autres artistes autistes avant lui ont aussi connu. D'Erik Satie à Glenn Gould, en passant par tous les oubliés de l'histoire. William les cherche dans les archives des bibliothèques pour faire entendre leurs voix, et à travers elles, la sienne. "Ce sont des personnes qui ont des forces de caractère [à cause de] l'embourbement dans lequel on les laisse", juge-t-il.