Y a-t-il trop d'anglicismes dans les villes françaises ?

À Roubaix aussi, près de Lille, on assume de regarder de l’autre côté de l’Atlantique. Et pas question de revenir en arrière. "On assume que ce soit de l’anglais parce que la naissance de 'I love Roubaix', c’est dans les années 90 et c’est une référence directe au slogan 'I love New York', qui a été inventé dans les années 70 avec une pointe d’auto-dérision, et on appelle aussi Roubaix Brooklille en référence à Brooklyn", explique Constance Vasse-Krebs, responsable communication de Roubaix tourisme. Le slogan s’affiche désormais partout sur des tasses, des sweatshirts et même sur les réseaux sociaux. Raison de plus pour ne surtout pas l’abandonner, selon l’office de tourisme.