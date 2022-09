Yannick Alléno : le combat d'un père

Avec son association, Yannick Alléno souhaite apporter un soutien administratif, financier, juridique, à toutes les familles confrontées à la perte brutale d'un enfant et réfléchir collectivement pour que ces drames ne se reproduisent plus. "Antoine était percuté par une voiture très puissante. Très vite, il n'a pas eu le choix, il est mort sur le coup. Il ne peut pas s'en sortir. Après, je me suis dit, si cette voiture, elle avait un système de bridage automatique comme on peut le faire sur les trottinettes quand on arrive à Paris. Vous êtes dans un milieu urbain, votre voiture ne peut pas dépasser 50km/h. Je ne sais pas, c'est une question, est-ce que c'est faisable ? Ce n'est pas faisable ? Je n'en sais rien. J'aimerais bien poser la question et voir si on peut se prémunir de ça", souhaite-t-il. Ce mardi, le passage parisien du restaurant d'Antoine Alléno a été rebaptisé. Son nom y est désormais gravé.