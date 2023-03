Yazid Ichemrahen, la revanche d'un enfant placé

À seulement 32 ans, Yazid Ichemrahen, simple pâtissier parti de rien, se retrouve aujourd'hui en haut de l'affiche. Ce soir-là, 2 800 personnes vont découvrir en avant-première le film sur l'histoire de sa vie. La projection a lieu au mythique Grand Rex à Paris, le plus grand cinéma du monde. Le film "À la belle étoile" est co-produit par Jamel Debouzze. Pour incarner Yazid à l'écran, l'influenceur et humoriste Just Riadh, suivi par plus de onze millions d'abonnés sur les réseaux, qui décroche son premier rôle au cinéma. Dans la salle, des grands noms de la pâtisserie, comme Angelo Musa, le chef du Plaza Athénée ou encore Pierre Hermé, célèbre pour ses macarons. Les spectateurs vont voir un film de cinéma, un récit romancé.