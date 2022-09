Z Event 2022 : plus de 10 millions d'euros récoltés par le marathon caritatif, un record

Le soutien du président au Z Event n'est guère passé inaperçu. "Tous les ans son p*** de tweet de m*** à ce b***. Tous les ans j'en ai ras le cul", a réagi le YouTubeur Antoine Daniel. "J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre p*** de dos (...)"Je veux qu'on sache que depuis le Z Event, il y a quelques personnes qui le détestent", continue Antoine Daniel. "Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là." La streameuse AngleDroit a elle aussi poussé un coup de gueule. "Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose! M***!""

Malgré cet épisode, le marathon caricatif des streamers organisé ce week-end a récolté plus de dix millions d’euros. Soit encore un record pour Z Event, qui avait déjà récolté dix millions l’an dernier pour Action contre la Faim. Cette année, l'événement a eu lieu en faveur d’associations de défense de l’environnement : Sea Shepherd, la Ligue pour les Oiseaux (LPO), The Sea Cleaners et WWF.