Zoo de Beauval : les bébés pandas soufflent leur première bougie

Le parc a investi cinq millions d’euros pour un espace spécifique et doit fournir 100 kilos de bambous par jour. Cela fait 80 000 euros de bambous par an, plus une contrepartie financière, versée directement à l’État chinois, environ 750 000 euros par an. Mais le tout est largement rentabilisé. Le nombre de visiteurs a été multiplié par trois en dix ans. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.