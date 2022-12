VIDÉO - Ce parc zoologique offre une retraite aux animaux des cirques et laboratoires

Cette seconde chance offerte à des centaines d'animaux, c'est une occasion pour eux de vivre plus librement, mais également d'échapper à l'euthanasie. Ouvert en 2019, "la Tanière" a déjà permis de sauver 300 animaux d'espèces diverses et variées : des singes, des lapins et même des vaches. Une fierté pour Patrick Violas, fondateur du centre. "Ces vaches ont travaillé en laboratoire sur la mise au point de médicaments contraceptifs pour les humains", explique-t-il, rappelant à quel point l'aide de ces bêtes est précieuse pour la recherche.

D'où la volonté du fondateur du parc zoologique d'accueillir encore plus d'animaux issus de laboratoires. Mais cela a un coût : après avoir investi près de 2 millions d'euros, l'ancien entrepreneur ne peut compter que sur les entrées du zoo, ainsi que des dons de 3000 euros que lui versent les laboratoires pour chaque animal récupéré.