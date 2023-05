Arnaque bancaire, chasse aux rats... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

Faux conseillers bancaires, SMS frauduleux... Les arnaques bancaires se multiplient et font de plus en plus de victimes. Un nouveau type de fraude vient de faire son apparition : les prélèvements non autorisés. L'une de nos équipes a rencontré une victime : il y a deux semaines, elle a découvert qu'une somme importante, 569 euros, avait été prélevée sur son compte pour des travaux à domicile qu'elle n'a jamais commandés.