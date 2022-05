Invasion de fourmis, maison à 35.000 euros... Les 5 vidéos étonnantes de la semaine du JT de TF1

Posez un pied sur la pelouse et des dizaines de fourmis grimpent sur vos chaussures, grouillantes et innombrables. L'envahissante Tapinoma Magnum a investi un quartier de Saumur (Maine-et-Loire), empoisonnant depuis 5 ans la vie de ses habitants. La vidéo de ce reportage est à retrouver en tête de cet article, et on vous en dit plus ici sur cette espèce méditerranéenne d'insecte qui gagne du terrain dans l'ouest de la France.