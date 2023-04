Chaos en Haïti, arnaque sur internet... Les 5 vidéos marquantes de TF1 cette semaine

"On n’a pas détruit de forêt, on n’a pas mis notre maison sur la dune...". Mélanie et Julien ont acheté une parcelle de terrain entourée de maisons, et située à treize kilomètres des côtes, à Lège-Cap-Ferret, en Gironde. Mais la maison qu'ils voulaient faire construire reste à l'état de chantier : ils ont dû arrêter les travaux à cause de la loi Littoral, que les préfectures appliquent de plus en plus durement. Le couple, contraint de vivre actuellement à l’étage de son restaurant de plage, une situation jugée "incompréhensible", raconte son désarroi.