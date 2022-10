Vidéos de confinement : le portrait de l'agricultrice Rosette Salies

Rosette Salies est une agricultrice à Arette (Pyrénées-Atlantiques). Filmée par sa petite-fille, elle nous envoie la vidéo de son témoignage. Selon elle, on ne ressent pas trop les effets du confinement à Arette. Découvrez son quotidien d'agricultrice en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.