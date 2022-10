Drame des enfants afghans, tornades... Les 5 reportages marquants de TF1 cette semaine

L'envoyée spéciale de TF1 Liseron Boudoul, qui s'y était déjà rendue il y a bientôt un an, est retournée dans l’ouest de l'Afghanistan, à la rencontre de familles plongées dans un désespoir absolu. La situation, plus d'un an après le retour au pouvoir des talibans à Kaboul, est devenue tellement critique que de nombreux habitants monnaient leurs enfants pour survivre. "Si vous étiez à ma place, vous n’auriez pas vendu votre fille ?", interroge ainsi le père d’un bébé de tout juste un an, déjà marié pour 250 euros. D'autres habitants sont contraints de vendre leurs organes. Des témoignages poignants à retrouver dans la vidéo en tête de cet article